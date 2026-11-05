Un policía cayó en una acequia durante una persecución en Luján de Cuyo y terminó internado

Un procedimiento policial terminó con un efectivo lesionado y dos jóvenes aprehendidos este miércoles por la noche en Luján de Cuyo. El uniformado cayó dentro de una acequia mientras perseguía a dos motociclistas que habían intentado escapar al advertir la presencia de los policías.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 en el Callejón de la Virgen, jurisdicción de la Comisaría 30. Según el reporte policial, los dos motociclistas emprendieron la fuga y los efectivos iniciaron un seguimiento para interceptarlos.

En medio de la persecución, uno de los uniformados no logró visualizar un cordón de hormigón de una acequia debido a la polvareda que levantaban los rodados. Como consecuencia, cayó en el interior del cauce y sufrió un fuerte golpe.

El policía, un auxiliar primero de 38 años, fue trasladado a la Clínica Francesa, donde recibió asistencia médica por un traumatismo craneal con pérdida de conocimiento recuperada. Debido a la lesión, quedó internado para su seguimiento.

Por otra parte, el personal policial logró localizar a los motociclistas, identificados como dos jóvenes de 19 y 18 años. Ambos fueron aprehendidos y trasladados junto con sus motocicletas a la Comisaría 30, por disposición de la autoridad fiscal.