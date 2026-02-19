Un penitenciario murió tras descompensarse en medio de la fuga de dos internos en Tunuyán

Un efectivo del Servicio Penitenciario falleció este mediodía luego de sufrir una descompensación mientras intentaba intervenir en la fuga de dos personas privadas de libertad en la Alcaidía de Alojamiento Transitorio de Tunuyán.

El hecho ocurrió cuando los internos aguardaban ser trasladados nuevamente al Complejo Penitenciario San Felipe, tras asistir a sus respectivas audiencias judiciales. En ese contexto, ambos habrían aprovechado la situación para escapar mientras esperaban ser reintegrados a la unidad carcelaria.

Al advertir la evasión, el jefe de la Alcaidía, junto al personal de turno, dio aviso inmediato y comenzó la persecución con el objetivo de recapturarlos. Sin embargo, durante el operativo sufrió una descompensación y debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial de la zona. Pese a las maniobras de reanimación practicadas por el personal médico, se confirmó su fallecimiento.

Los internos evadidos fueron identificados como Enrique Acosta Vega, de 34 años, quien se encontraba alojado por el delito de homicidio simple en grado de tentativa y registraba antecedentes por homicidio simple, lesiones leves y dolosas en riña, amenazas simples y daños simples en concurso real, amenazas en contexto de violencia de género, robo simple y homicidio simple en grado de tentativa.

El segundo evadido es Víctor Bravo Morón, acusado de robo agravado por el uso de arma. Según fuentes oficiales, también cuenta con antecedentes por homicidio agravado por el uso de arma y hechos vinculados a violencia de género.

Tras la fuga, se dispuso un amplio operativo cerrojo que incluye múltiples movilidades policiales, patrullajes dinámicos y rastrillajes en zonas estratégicas del departamento y alrededores.

La investigación se encuentra en curso y continúan los intensos procedimientos para dar con el paradero de los dos hombres.