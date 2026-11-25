Diego Villafañe se convirtió en donante vivo de su hijo, Dieguito, quien tenía insuficiencia renal y dependía de diálisis. El procedimiento fue el primero de este tipo realizado en la provincia en el sistema público y requirió un operativo coordinado entre los hospitales Central y Notti.

Dieguito, de 12 años recibió el órgano que necesitaba para dejar atrás las diálisis. Fue su propio padre, Diego Villafañe, quien decidió donarle uno de sus riñones y, junto a los equipos de los hospitales Central y Notti, protagonizaron un procedimiento histórico: el primer trasplante renal pediátrico con donante vivo relacionado realizado en Mendoza.

La intervención se concretó mediante un trabajo conjunto entre los hospitales Central y Notti, con dos equipos quirúrgicos que operaron prácticamente en simultáneo. Mientras el padre era intervenido en el Central, el equipo pediátrico preparaba al niño para recibir el órgano en el Notti.

El diagnóstico que cambió la vida de Dieguito

Diego tenía 10 años cuando le diagnosticaron insuficiencia renal. A partir de ese momento comenzó un tratamiento que modificó sus rutinas y condicionó muchas de las actividades propias de su edad.

Primero recibió diálisis mediante cambios manuales y luego incorporó una máquina cicladora, que le permitía realizar el tratamiento durante las noches. Sin embargo, la enfermedad y las exigencias del procedimiento repercutían en sus horarios escolares y en su vida cotidiana.

Sus padres, Karen Chidaine y Diego Villafañe, notaron que el chico ya no podía llevar el mismo ritmo que sus amigos. Le costaba jugar y participar de actividades que antes disfrutaba.

Los médicos les explicaron que no había posibilidades de recuperar la función renal y que, además de continuar con las diálisis y permanecer en lista de espera, existía otra alternativa: realizar un trasplante con un familiar directo como donante.

Fue entonces cuando su papá decidió hacerse los estudios de compatibilidad. Los resultados confirmaron que podía donarle uno de sus riñones.

“Yo lo voy a hacer“, recordó el hombre sobre el momento en que tomó la decisión. Para él, era una oportunidad para que su hijo recuperara calidad de vida y pudiera volver a realizar sus actividades sin depender de la máquina de diálisis.

Cómo fue el operativo entre los hospitales Central y Notti

La complejidad del procedimiento estuvo en que las cirugías debían realizarse en dos instituciones diferentes. El Hospital Central cuenta con el equipo habilitado para intervenir al donante adulto, mientras que el Hospital Notti está preparado para realizar el trasplante pediátrico.

Por eso, los equipos coordinaron las intervenciones para que se desarrollaran prácticamente en simultáneo y el riñón permaneciera el menor tiempo posible fuera del organismo.

La operación involucró a más de 20 profesionales y demandó alrededor de seis horas. El padre fue intervenido mediante una cirugía laparoscópica y, una vez extraído el órgano, el Incaimen coordinó su traslado hasta el Notti con el apoyo de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR).

La logística permitió que el riñón llegara rápidamente al hospital pediátrico, donde esperaba el equipo encargado de implantarlo en Dieguito.

Desde el Incaimen destacaron que la coordinación entre las instituciones fue fundamental para reducir el tiempo en que el órgano permaneció fuera de la circulación sanguínea. En los trasplantes con donante vivo, esa rapidez favorece la función inicial del órgano.

La recuperación y las palabras que emocionaron a su papá

La evolución de ambos fue positiva. Diego, el padre, tuvo una buena recuperación y pudo reintegrarse a sus actividades en poco tiempo. En el caso del niño, los primeros controles también mostraron resultados favorables y el riñón comenzó a funcionar.

Karen contó que uno de los momentos más emocionantes fue cuando los médicos les confirmaron que los valores de los análisis de ambos evolucionaban bien.

Pero hubo una frase que quedó grabada para siempre en la memoria del papá. “El primer día, al salir de la cirugía, él me dijo: ‘Papi, ya tengo el riñón'”, recordó.

Dieguito también contó cómo se siente después del trasplante: “Ahora ya estoy libre y puedo hacer todo”. El chico expresó sus ganas de volver a San Rafael para encontrarse con sus amigos y aseguró que sus padres podían estar tranquilos porque se encontraba bien.

Para la familia, el trasplante significó mucho más que una intervención exitosa: abrió la posibilidad de que el niño recupere actividades que había tenido que dejar de lado durante el tratamiento.

Además de la historia familiar, el procedimiento representa un avance para el sistema sanitario provincial. Fue el primer trasplante renal pediátrico con donante vivo relacionado realizado en Mendoza y requirió la articulación de profesionales de distintas especialidades, equipos quirúrgicos, personal de salud y organismos de coordinación.

La jefa de Nefrología del Hospital Central, Isabel Martínez, destacó el trabajo multidisciplinario y la coordinación entre los equipos quirúrgicos, el Incaimen y el resto del personal involucrado.

Por su parte, Rodolfo Fernández, coordinador jurisdiccional del Incaimen, subrayó la importancia de que un niño pueda recuperar una vida cercana a la normalidad gracias al esfuerzo conjunto.