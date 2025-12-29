Un padre y su hija resultaron con múltiples traumatismos al caer de un cerro en Cacheuta

El operativo de rescate contó con la participación de bomberos voluntarios, policía y personal de emergencias. Los heridos fueron trasladados al Hospital Central y al Hospital Humberto Notti.

Un accidente en Cacheuta dejó como saldo a un hombre y su hija de 14 años con múltiples traumatismos, luego de caer desde una altura de entre 10 y 12 metros en la zona del kilómetro 39 de la ruta provincial 82, cerca de la Central Hidroeléctrica y del parque de aguas termales. El hecho ocurrió el domingo por la tarde y movilizó a bomberos, policías y personal de emergencias.

Según informaron fuentes oficiales, el padre y la adolescente descendían por un cerro de mediana altura cuando, de manera imprevista, resbalaron y terminaron golpeándose contra las piedras del lecho del río Mendoza. En un primer momento se especuló con que practicaban puenting, pero esa versión fue descartada por los rescatistas que intervinieron en el lugar.

El operativo de auxilio estuvo a cargo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo, que trabajó con dos dotaciones y un total de diez efectivos. También colaboraron la Policía de Mendoza y el Servicio Coordinado de Emergencias (SEC), que trasladó a las víctimas a distintos hospitales de la provincia. La coordinación permitió que ambos fueran rescatados con vida tras permanecer en una zona de difícil acceso.

La menor fue derivada al Hospital Pediátrico Humberto Notti, donde ingresó con lesiones de mayor gravedad, mientras que su padre fue trasladado al Hospital Central con politraumatismos. Ambos permanecen bajo atención médica, aunque se encuentran fuera de peligro gracias a la rápida intervención de los equipos de rescate.

El accidente se registró alrededor de las 15.20 y demandó más de dos horas de trabajo hasta que las víctimas pudieron ser ingresadas a los centros asistenciales. Las actuaciones judiciales quedaron en manos de la Unidad Fiscal de Luján de Cuyo, que investiga las circunstancias del hecho.