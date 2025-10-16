Un niño se electrocutó con un poste de luz en una plaza de Guaymallén: cómo está su salud

Un niño de 8 años sufrió una fuerte descarga eléctrica al apoyarse en un poste de luz en una plazoleta de Guaymallén. El hecho ocurrió durante la noche del miércoles y el menor permanece internado.

Un grave accidente ocurrió en Guaymallén durante la noche del miércoles, cuando un niño de 8 años recibió una descarga eléctrica al tocar un poste de luz en la plaza Pedro del Castillo. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Humberto Notti, donde permanece internado en sala común y fuera de peligro.

De acuerdo con los primeros informes, el chico se encontraba jugando junto a otros niños cuando se apoyó en un poste metálico que, según las autoridades, había sido vandalizado. Al recibir la descarga, cayó al suelo inconsciente, por lo que los vecinos dieron aviso inmediato al 911.

Minutos más tarde, personal de emergencias trasladó al niño al hospital pediátrico, donde fue atendido y estabilizado. Desde el centro de salud confirmaron que el menor evoluciona favorablemente, aunque continúa en observación.

Tras el incidente, Defensa Civil de Guaymallén cercó la zona afectada para evitar nuevos riesgos y garantizar la seguridad del lugar. En paralelo, técnicos municipales realizaron una revisión completa de las luminarias y los tableros eléctricos de la plazoleta.

Luego de la inspección, se constató que no había tensión en ninguno de los postes, y que tanto los disyuntores como los sistemas de protección funcionaban correctamente. Las autoridades aseguraron que toda la instalación eléctrica fue dejada “en condiciones de servicio y al 100% operativa”.

Por el momento, no se ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de Guaymallén, aunque el municipio informó que se mantiene en contacto con la familia del menor y sigue de cerca su evolución médica.