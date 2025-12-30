Un niño de 6 años subió al techo de su casa en Maipú para buscar una pelota y se electrocutó

Un niño de 11 años sufrió una descarga eléctrica este martes por la tarde en Maipú luego de entrar en contacto con un cerco eléctrico. Bomberos Voluntarios le practicaron maniobras de RCP en el lugar antes de su traslado de urgencia al Hospital Notti.
Un grave episodio generó conmoción este martes en el departamento de Maipú, donde un menor de 6 años resultó electrocutado luego de subir al techo de una vivienda y tocar un cerco eléctrico, por causas que todavía son materia de investigación.
El hecho ocurrió cerca de las 13.30 en la intersección de Padre Vera y Vergara, cuando un llamado al 911 alertó sobre un niño inconsciente que necesitaba asistencia médica urgente. De inmediato, se activó un operativo de emergencia.
Según la información preliminar aportada por fuentes policiales, el chico había accedido al techo de la casa para buscar una pelota que se había caído minutos antes, entró en contacto con cerco eléctrico, y recibió una descarga
El Servicio de Emergencia Coordinado lo atendió en el lugar y lo diagnosticaron con una severa hemorragia pulmonar debido a la electrocución y fue llevado al Hospital Paroissien donde lograron estabilizarlo. Posteriormente, el menor fue trasladado al Hospital Humberto Notti, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva.
En el lugar trabajaron personal de la Unidad de Investigaciones, Policía Científica y la empresa prestataria del servicio eléctrico. La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía de jurisdicción.