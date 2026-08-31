Un niño de 11 años fue baleado tras quedar en medio de un tiroteo en Godoy Cruz

Un niño de 11 años fue baleado durante un enfrentamiento armado en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz. Sufrió una herida en el hemotórax izquierdo y fue trasladado al Hospital Notti, mientras la Policía investiga quiénes participaron del tiroteo.

Un niño de 11 años resultó herido de bala luego de quedar en medio de un enfrentamiento armado ocurrido durante la noche del domingo en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz. El menor fue trasladado inicialmente al Hospital Paroissien y posteriormente derivado al Hospital Notti, donde quedó bajo atención médica.

El hecho ocurrió alrededor de las 20, cuando varios llamados al 911 alertaron sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona tendida en la vía pública.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el niño se encontraba en la calle cuando quedó en medio del enfrentamiento. Tras ser alcanzado por un disparo, su madre lo trasladó de inmediato hasta el Hospital Paroissien.

En ese centro asistencial, los médicos constataron que presentaba una herida de arma de fuego en el hemotórax izquierdo. Debido a la lesión, se dispuso su derivación al Hospital Notti para que recibiera atención especializada.

Mientras tanto, efectivos policiales trabajaron en la escena del tiroteo y secuestraron vainas servidas calibre 9 milímetros y .22. Los elementos serán sometidos a las pericias correspondientes para intentar determinar cómo se produjo el enfrentamiento y establecer quiénes participaron.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, que dispuso la intervención de la Unidad Investigativa Departamental (UID) y de Policía Científica.

Los investigadores buscan determinar las circunstancias en las que se produjo el tiroteo y establecer quién efectuó los disparos que terminaron alcanzando al menor.