Un músico mendocino tocará ante el papa León XIV: quién es el maipucino que representará a Mendoza en Córdoba

Raúl “Buchi” Rodríguez, bajista de la banda Trinidad, fue convocado para participar de la vigilia y de las actividades musicales previstas durante la visita del Sumo Pontífice.

Un músico de Mendoza tendrá la oportunidad de participar de uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año: la visita del papa León XIV a Córdoba. Se trata de Raúl “Buchi” Rodríguez, un artista nacido en Maipú que forma parte de la banda Trinidad y que fue convocado para ponerle música a la vigilia y a las actividades previstas para recibir al Sumo Pontífice.

La noticia sorprendió al bajista, que recibió la convocatoria apenas tres semanas antes del encuentro. Desde entonces, junto a sus compañeros de banda, trabaja en los ensayos y en la preparación del repertorio que interpretarán frente a miles de personas.

“Voy a tener el privilegio de participar musicalmente en la vigilia y en la mañana siguiente durante la visita del papa León XIV a Córdoba Capital, junto a la banda Trinidad, donde me desempeño como bajista”, contó el músico.

Para “Buchi”, la experiencia tiene un significado especial que va más allá de lo artístico. Su participación representa también la posibilidad de llevar el nombre de Mendoza a un encuentro multitudinario.

Cuándo tocará el músico mendocino durante la visita del Papa

Rodríguez explicó que la banda Trinidad tendrá dos intervenciones musicales durante las actividades programadas en Córdoba. La primera será el lunes, cuando el grupo participará del cierre de la vigilia. El músico adelantó que será un momento especial, vinculado con la adoración y la celebración de la fe.

La segunda presentación será el martes, desde las 7 de la mañana, cuando Trinidad tendrá a su cargo la apertura de las actividades musicales de esa jornada. “Estamos ensayando mucho, estamos poniendo todo nuestro empeño para que esto sea como una gran fiesta de fe y de Dios”, contó durante la entrevista.

La noticia llegó de manera inesperada. Según relató el bajista, desde hacía tiempo participaba de encuentros y eventos católicos, por lo que tenía cierta información sobre la organización de las actividades y los artistas que formarían parte de la propuesta.

Sin embargo, al principio pensó que no había sido seleccionado. “Me relajé. Dije: no me tocó, bueno, sabrá Dios por qué”, recordó.

La sorpresa llegó tres semanas antes del evento, cuando finalmente recibió la convocatoria para sumarse a la programación musical. A partir de ese momento, comenzó una preparación contrarreloj: organizar las canciones, coordinar con la producción y ajustar los detalles de la presentación junto a la banda.

Qué canciones tocará la banda Trinidad durante el encuentro del Papa en Córdoba

Aunque prefirió mantener algunos detalles en reserva, adelantó que habrá dos propuestas musicales diferentes, de acuerdo con el momento de cada presentación.

Durante el cierre de la vigilia del lunes, la música estará vinculada con la adoración y contará con la participación de distintos artistas.

En cambio, el martes la presentación estará más enfocada en el estilo propio de Trinidad. El repertorio combinará canciones católicas conocidas con otros géneros, entre ellos folclore, pop y rock pop.

“Van a haber canciones católicas muy conocidas y otras del índole de nosotros, folclóricas, un poco de pop y también rock pop”, anticipó el bajista.

Para Rodríguez, será una experiencia inolvidable: la posibilidad de compartir su música en un encuentro de alcance nacional y, al mismo tiempo, representar a su provincia en una celebración que tendrá como protagonista al papa León XIV.