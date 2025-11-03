Un motociclista murió tras chocar con un auto en Godoy Cruz

Un hombre de 48 años perdió la vida este lunes por la tarde tras un violento accidente de tránsito en la intersección de calles Alvear y Reconquista.

Un motociclista de 48 años murió este lunes luego de protagonizar un grave choque con un automóvil en el departamento de Godoy Cruz. El siniestro ocurrió alrededor de las 17:11 hs, en la esquina de Alvear y Reconquista.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo cuando un Peugeot 208, conducido un hombre de 41 años, circulaba por calle Reconquista hacia el este y, por razones que se investigan, impactó contra una motocicleta Maverick 110 cc que se desplazaba por Alvear en dirección norte.

El violento impacto provocó que el motociclista, identificado como M. Q. (48 años), sufriera graves heridas. Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar y constató el fallecimiento en el acto del conductor de la moto.

Por su parte, el automovilista no sufrió lesiones y fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,00 g/L), según confirmaron fuentes oficiales.

Efectivos de la Comisaría 27ª de Godoy Cruz trabajaron en la escena junto a personal de Policía Científica para determinar las causas del accidente, mientras la fiscalía de Tránsito dispuso el levantamiento del cuerpo y el secuestró de ambos vehículos para pericias.