Un micro chocó con una camioneta en pleno centro de Mendoza: tránsito complicado en calle Rioja

Un choque se registró este viernes por la tarde en el centro de Mendoza, en la intersección de Rioja y Garibaldi.

Una tarde que parecía rutinaria en el microcentro de Mendoza terminó en un susto para peatones y automovilistas. Según las primeras informaciones, un colectivo habría chocado con un auto que circulaba por el otro carril en la intersección de calle Rioja y Garibaldi, una de las zonas más transitadas de la ciudad.

De acuerdo con los primeros testimonios, el colectivo habría encerrado a la camioneta que transitaba por el carril izquierdo. Según el personal de tránsito en la zona, la camioneta sufrió daños en una de sus ruedas, mientras que el colectivo sufrió daños del lado del conductor.

Debido al siniestro, todos los pasajeros de la primera unidad tuvieron que descender. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Por algunos minutos, el tránsito en calle Rioja hacia el Sur quedó cortado y luego se liberó una mano para restablecer normalmente la circulación.