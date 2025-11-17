Un mendocino tiene la misma enfermedad que Messi y la Justicia ordenó a la prepaga cubrirle el tratamiento completo

La Justicia Federal ordenó a una prepaga cubrir el 100% del tratamiento con hormona de crecimiento para un niño mendocino de 11 años, que padece el mismo déficit que tuvo Lionel Messi.

El fallo, emitido por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, benefició a un chico de 11 años diagnosticado con déficit de hormona de crecimiento (GH) y retraso de crecimiento intrauterino, dos trastornos que requieren medicación continua y de altísimo costo. La prepaga había ofrecido apenas una cobertura del 40%, lo que dejaba a la familia frente a una diferencia superior al millón de pesos.

Según un informe difundido por Microjuris.com Argentina y Noticias Argentinas, los jueces remarcaron que la negativa de la prepaga podía causar “daños irreparables” en la salud del menor. Por eso, ordenaron garantizar sin trabas la provisión de la hormona de crecimiento, contemplada en la Resolución 500/04 APE, que establece su cobertura al 100%.

El Tribunal también recordó que el Programa Médico Obligatorio (PMO) es un “piso de prestaciones mínimas, no máximas”, y subrayó que cuando una persona enfrenta a una prepaga, lo que está en riesgo es “su derecho a la salud, su integridad psicofísica y su seguridad”. En este caso, remarcaron, debe primar el interés superior del niño, principio que guía todas las decisiones judiciales en materia de salud infantil.

Un caso que remite directamente a la historia de Lionel Messi

La situación del chico mendocino hizo eco inmediato en la comparación con Lionel Messi, quien también fue diagnosticado con déficit de crecimiento a los 11 años. En aquel momento, el tratamiento era tan costoso que su continuidad en Newell’s Old Boys estuvo en duda hasta que logró acceder a la medicación que permitió su desarrollo físico y, más tarde, su carrera legendaria.