Un mendocino ganó más de $152 millones con el Telekino: ¿qué números eligió?

Un apostador mendocino acertó los 15 números del Telekino y ganó más de $152 millones, en un sorteo que también repartió viajes, autos, casas y premios en efectivo en todo el país.

El Telekino, realizado este domingo 23 de noviembre, dejó a un nuevo millonario en Mendoza. Por segunda semana consecutiva, un apostador acertó los 15 números y se llevó el pozo principal.

El domingo pasado, 16 de noviembre, un jugador de Capital Federal había ganado $3.764.924.084. Esta vez, un mendocino obtuvo un premio de $152.685.284, convirtiéndose en el único ganador del Telekino.

El sorteo puso en juego más de $311 millones, además de una importante lista de premios adicionales: un auto y una camioneta 0 km, dos casas estilo americana —una de ellas completamente amoblada—, un viaje a Río de Janeiro, otro a México y un crucero por Brasil, todos para dos personas.

Los números sorteados fueron: 01 – 02 – 05 – 06 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25.

Además, hubo 20 ganadores con 14 aciertos, quienes recibirán $420.663 cada uno.

En el sorteo de números de cartón, los favorecidos fueron: 568.820 (Buenos Aires), 569.165 (Buenos Aires), 799.770 (Buenos Aires), 227.538 (Mendoza) y 758.705 (Buenos Aires). Cada uno obtuvo $1.700.000.

En cuanto al Rekino, el pozo superó los tres millones de pesos. Los números sorteados fueron: 02 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25.

En esta modalidad no hubo ganadores con 15 aciertos, pero sí 23 apostadores con 14 coincidencias, que recibirán $135.479 cada uno.

Para quedarse con el premio mayor del Telekino, es necesario acertar las 15 bolillas sorteadas. Cuando no hay ganadores, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, que este año sigue dejando cifras millonarias en distintas provincias del país.