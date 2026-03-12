Un mendocino ganó $390 millones en el Quini 6 tras acertar los seis números de la suerte

La jugada, realizada en una agencia de la avenida Balloffet de San Rafael, le otorgó un premio de $390 millones, que compartió con otro ganador de Entre Ríos.

Un vecino de San Rafael se convirtió en millonario luego de acertar la combinación ganadora del Quini 6 en el sorteo realizado el miércoles 11 de marzo. El premio, de $390 millones, fue compartido con otro apostador de Entre Ríos, ya que ambos coincidieron en los números sorteados en la modalidad Tradicional Primer Sorteo.

La jugada fue realizada en la agencia N° 480 de San Rafael, ubicada en la avenida Balloffet. El mendocino eligió los números 09, 11, 12, 14, 18 y 20, que resultaron ser los favorecidos en el sorteo N° 3355. La Lotería de Santa Fe, organizadora del juego, confirmó que el pozo total ascendía a $780 millones, dividido entre los dos ganadores.

Además del premio obtenido por el mendocino y el entrerriano, el sorteo dejó otros ganadores. En la modalidad La Segunda, un apostador de Chaco se llevó $780 millones, mientras que en el Siempre Sale hubo siete jugadores que recibieron más de $43 millones cada uno.

La noticia generó gran repercusión en San Rafael, donde la agencia que vendió el boleto ganador se convirtió en centro de atención. Vecinos y curiosos se acercaron para conocer más detalles del afortunado, aunque su identidad se mantiene en reserva.