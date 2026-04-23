Un médico llegó borracho a su guardia y quiso abusar de una compañera: lo teminaron echando

Pedro Martín Seput Yactayo fue expulsado del sistema de salud mendocino tras ser condenado por abuso sexual simple contra una enfermera en el Hospital de Malargüe.

El Gobierno de Mendoza confirmó la cesantía definitiva del médico Pedro Martín Seput Yactayo, quien fue hallado culpable de abuso sexual simple luego de presentarse alcoholizado en la guardia del Hospital Regional de Malargüe y manosear a una enfermera. La medida se concretó a través del Decreto Nº 103/25, rubricado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud, Rodolfo Montero.

El hecho ocurrió el 15 de diciembre de 2019, cuando el profesional debía iniciar su turno a las 8 de la mañana. Sin embargo, llegó pasadas las 10:30 en evidente estado de ebriedad, desaliñado y con fuerte olor a alcohol. Según la denuncia, se abalanzó sobre una enfermera de 40 años, le tocó los senos e intentó besarla. La víctima reaccionó de inmediato y formalizó la acusación.

En septiembre de 2023, la Justicia lo condenó a un año y seis meses de prisión en suspenso. Durante el proceso, Seput intentó justificar su accionar alegando que la mujer “reaccionó mal” a un saludo y que su estado se debía a un diagnóstico reciente de diabetes y falta de sueño. Sin embargo, los testimonios de colegas y las pericias psicológicas respaldaron la versión de la víctima y confirmaron la gravedad de lo ocurrido.

Paralelamente, el hospital inició un sumario administrativo para evaluar su conducta. Allí se determinó que el médico incumplió deberes básicos de respeto, responsabilidad y ética profesional. “No podemos permitir que hechos de esta naturaleza queden impunes dentro del sistema de salud”, declaró el ministro Rodolfo Montero al anunciar la sanción.

La decisión se enmarca en una política de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso en ámbitos laborales. En el mismo decreto también se dispuso la cesantía de otro médico del Hospital Central, Rolando Jorge Pronotto, acusado de violencia de género y acoso psicológico contra una colega.

“La prioridad es proteger a quienes cumplen funciones esenciales y asegurar que los hospitales sean espacios libres de abusos”, remarcaron desde la cartera sanitaria.