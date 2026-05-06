Un médico detenido y dos policías lesionados tras un confuso episodio en Puente de Hierro

En la guardia del Microhospital Puente de Hierro, en Guaymallén, se vivieron momentos de tensión tras un enfrentamiento entre el profesional y las fuerzas de seguridad por la atención de un detenido herido.

La tarde del martes se convirtió en un verdadero escándalo en el Microhospital Puente de Hierro. Lo que debía ser una atención médica rutinaria derivó en un enfrentamiento que terminó con un médico esposado y trasladado por la policía, además de dos efectivos lesionados.

El episodio comenzó cuando agentes de la Subcomisaría Campos y de la Motorizada Norte ingresaron con tres aprehendidos, uno de ellos con una lesión que requería asistencia. Según las primeras versiones, el médico de guardia habría solicitado que se respetara el orden de atención de acuerdo con la urgencia de la sala, lo que generó un fuerte cruce con los oficiales.

La discusión escaló rápidamente y derivó en un forcejeo dentro de la guardia. Testigos aseguran que el profesional fue golpeado durante el procedimiento, mientras los policías intentaban reducirlo. En paralelo, dos efectivos resultaron con lesiones: uno sufrió dolencias en la espalda y el cuello, y otro presentó inflamación en una mano. Ambos fueron atendidos posteriormente.

El médico fue notificado de una causa por resistencia a la autoridad e infracción al artículo 46 de la Ley 9099, y deberá presentarse ante el Juzgado de Faltas de Rodeo de la Cruz. La Oficina Fiscal Nº 1 dispuso identificar a todo el personal presente en la guardia, incluidos enfermeros y agentes de seguridad, para esclarecer cómo se desencadenó el conflicto.

El hecho quedó registrado en un video que circula en redes sociales y muestra el momento en que varios policías reducen al médico en medio de gritos y tensión. La difusión de esas imágenes generó indignación entre pacientes y vecinos, que cuestionaron la forma en que se resolvió la situación y reclamaron mayor respeto hacia los profesionales de la salud.