“Un Juego, Dos Sonrisas”: la campaña solidaria que busca llevar inclusión y empatía a las infancias en Mendoza

En el Mes de las Infancias, unas mendocinas lanzaron “Un Juego, Dos Sonrisas”, una iniciativa que busca entregar el juego “Pequeños Guardianes – Edición Infancias Valientes” a niñas y niños que atraviesan internaciones, discapacidades o enfermedades poco frecuentes.

Cada vez falta menos para que muchos niños y niñas de Mendoza celebren el Día del Niño. Es en el marco del Mes de las Infancias, que la organización Universo Inclus lanzó la campaña “Un Juego, Dos Sonrisas”, una iniciativa que busca llevar mucho más que un regalo: propone donar un juego como herramienta de inclusión, empatía y transformación social.

La propuesta invita a todos los mendocinos a sumarse a una acción colectiva con impacto directo. El objetivo es distribuir el juego “Pequeños Guardianes – Edición Infancias Valientes” entre niñas y niños que atraviesan internaciones, tratamientos prolongados, discapacidades o enfermedades poco frecuentes.

Según explican desde la organización, cada donación se traduce en un kit que llega directamente a las familias, acompañado de una carta personal del donante y materiales educativos exclusivos.

“Nosotras desde Universo inclus siempre estamos pensando en cómo generar impacto positivo y cómo lograr que nuestros juegos lleguen a más familias y ayuden a hablar de emociones, diversidad y empatía”, señaló Mariana Pattini una de las encargadas del proyecto.

Sin embargo, la propuesta va mucho más allá que un juego, sino que se trata de “conectar donantes, familias, organizaciones y niños a través del juego como herramienta de sanación y conexión emocional”, apuntaron y añadieron que también es una forma de visibilizar realidades complejas como los desafíos de las familias que transitan la discapacidad y las enfermedades pocos frecuentes.

El juego como puente de inclusión

“Pequeños Guardianes” no es un juego tradicional. Diseñado por mujeres y personas neurodivergentes, presenta personajes que visibilizan desafíos físicos y emocionales sin estigmatizar ni etiquetar.

La propuesta lúdica busca fortalecer la autoestima, la comunicación y la autorregulación emocional, derribando estereotipos desde la infancia y fomentando el respeto por la diversidad.

La meta inicial es alcanzar la donación de 300 juegos solidarios, con entregas ya planificadas en el Hospital Pediátrico Humberto Notti (Mendoza) y el Hospital Debilio Blanco Villegas (Tandil, Buenos Aires).

Además, la acción cuenta con el apoyo de MARPRUNG, red de asociaciones que acompaña a familias con diagnósticos complejos como la Enfermedad de Hirschsprung y las Malformaciones Anorrectales.

Cómo podés colaborar

Quienes deseen sumarse pueden adquirir el juego solidario exclusivamente a través de la tienda online de Universo Inclus, donde el 100% del valor se destina a la distribución.

“Esto no es solo un regalo: es un acto de empatía que conecta personas, derriba barreras y cambia historias”, destacan desde la organización y agregaron que “acá alguien “regala” algo especial a un niño o niña, se toma su tiempo, conoce las causas detrás y puede también visibilizarlas, informarse de algo que tal vez no conocía”.