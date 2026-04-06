Un joven mendocino lucha por cumplir su sueño en la Fórmula 4: necesita ayuda para competir en Italia

El mendocino Lautaro Campione, de 16 años, fue convocado para competir en la Fórmula 4 italiana, pero necesita reunir 140.000 euros antes del 15 de abril para no perder la oportunidad más importante de su carrera.
El automovilismo vuelve a poner en evidencia una de sus mayores barreras: el financiamiento. En ese contexto, el mendocino Lautaro Campione, de apenas 16 años, atraviesa un momento clave en su carrera: fue seleccionado para competir en la Fórmula 4 italiana, pero necesita reunir 140.000 euros en tiempo récord para no perder la oportunidad. “Estoy cerca de perder la oportunidad de mi vida”, expresó el joven piloto en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde explicó con total sinceridad la situación que enfrenta.
Una oportunidad única en la Fórmula 4 italiana
El piloto logró destacarse en pruebas realizadas en Italia, donde fue convocado por el equipo Alpha 54 Racing para disputar la temporada completa en una de las categorías formativas más importantes del automovilismo europeo.
Tras viajar junto a su familia y demostrar su talento en pista, Campione recibió la confirmación que todo piloto sueña: la posibilidad concreta de correr todo el año en la Fórmula 4, una plataforma clave para proyectarse hacia categorías superiores. Sin embargo, el desafío deportivo vino acompañado de una exigencia económica difícil de afrontar.
A diferencia de otros deportes, competir en el automovilismo implica una inversión millonaria. En el caso del joven mendocino, el presupuesto total asciende a unos 400.000 euros, de los cuales ya logró reunir una parte significativa.
No obstante, aún necesita 140.000 euros para asegurarse su lugar en la temporada, que se extenderá entre mayo y noviembre en Italia.
El monto incluye no solo el uso del monoplaza, sino también:
- Estructura del equipo técnico
- Mantenimiento del vehículo
- Pruebas en pista
- Logística, viajes y estadía
“Para nosotros es una suma casi imposible sin ayuda”, reconoció Campione, quien junto a su familia ya realizó un gran esfuerzo económico para poder llegar a esta instancia.
Ante la urgencia, el piloto decidió hacer público su caso a través de redes sociales, con el objetivo de conseguir apoyo económico y visibilidad. El video publicado en su cuenta de Instagram generó una fuerte repercusión, sumando miles de reproducciones, comentarios y compartidos. Además de solicitar colaboración económica, el joven también apunta a conseguir sponsors o contactos que puedan impulsar su proyecto.
Cómo ayudar al piloto mendocino Lautaro Campione para que corra en la fórmula 4
Para poder hacerlo realidad, tengo que juntar todavía 𝟭𝟰𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼𝘀 𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟱 𝗱𝗲 𝗮𝗯𝗿𝗶𝗹. El presupuesto es mucho mayor, pero una buena parte ya apareció. Para quienes deseen colaborar económicamente, la vía habilitada es mediante transferencias al alias LAUTI.VIAJE.F4, a nombre de Fabián Campione, su padre.