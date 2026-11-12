Un joven de 22 años sufrió graves heridas tras chocar en su moto contra un auto en Las Heras

El accidente ocurrió en el Acceso Norte y el lateral oeste. El joven de 22 años sufrió politraumatismos graves y perdió el conocimiento, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

Un hombre que circulaba en moto de 22 años sufrió heridas de gravedad tras protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil en Las Heras. El siniestro ocurrió alrededor de las 19, en la zona del Acceso Norte y el lateral oeste del mismo acceso.

Según las primeras actuaciones policiales, ambos vehículos circulaban por el Acceso Norte en dirección al norte. En ese momento, el conductor de una motocicleta Gilera habría intentado adelantarse para girar en dirección a la rotonda, cuando se produjo la colisión con un automóvil Suzuki.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió politraumatismos graves y perdió el conocimiento. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió en el lugar y dispuso su traslado al Hospital Central.

Por otra parte, al conductor del automóvil, de 23 años, se le realizó el dosaje de alcoholemia, que arrojó resultado negativo: 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

En tanto, no fue posible realizarle el control al motociclista debido a que debió ser trasladado al centro asistencial.

En el caso interviene el Juzgado de Contravenciones.