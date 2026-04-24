Un joven de 19 años murió tras chocar con su moto contra un poste de luz en Maipú 

El accidente ocurrió en Ruta 50. La víctima sufrió politraumatismos graves y falleció en el Hospital Central.

Un nuevo siniestro vial en Mendoza terminó en tragedia este viernes, cuando un joven de 19 años falleció tras chocar en solitario con su moto contra un poste de alumbrado público en Maipú.

El hecho ocurrió cerca de las 14.13 en la intersección de Ruta 50 y calle Agustín Álvarez, en el distrito de Beltrán, y fue advertido por vecinos que rápidamente dieron aviso al 911.

Según las primeras pericias, el joven circulaba en una motocicleta Zanella 150 cc por Ruta 50 en dirección Este cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control del rodado y terminó impactando contra una columna de alumbrado público.

Al tratarse de un accidente en solitario, no hubo otros vehículos involucrados. Personal policial de la Comisaría 61° llegó al lugar y constató la gravedad del hecho.

Minutos después del impacto, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a la víctima, diagnosticando politraumatismos graves. El joven fue trasladado en estado delicado al Hospital Perrupato y, debido a la complejidad de su cuadro, posteriormente derivado al Hospital Central de Mendoza. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento horas más tarde.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Maipú, que busca determinar las circunstancias del accidente fatal.