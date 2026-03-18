Un Jockey picaneó a su caballo en el Clásico Vendimia y fue inhabilitado

La Comisión de Carreras del Hipódromo de Mendoza resolvió apartar de la actividad a Rodrigo Becerra, entrenador y jockey de JYT Generala, tras comprobarse el uso de un dispositivo eléctrico en plena competencia.

El Hipódromo de Mendoza atraviesa un escándalo deportivo tras la sanción aplicada al jockey y entrenador Rodrigo Becerra, quien fue inhabilitado por un año luego de que se confirmara el uso de una picana eléctrica en la previa del Clásico Vendimia Cuadrero, carrera de 450 metros.

La medida comenzó a regir el 16 de marzo y se extenderá hasta el 15 de marzo de 2027. Durante ese período, Becerra no podrá ingresar al predio en ninguna jornada oficial. Las autoridades advirtieron que cualquier intento de acceso indebido derivará en sanciones adicionales.

El hecho fue descubierto minutos antes de la largada, cuando los caballos ya estaban ubicados en las gateras. Personal de la carrera observó que un colaborador de Becerra, en el mandil 4, portaba un dispositivo eléctrico tipo picana, lo que generó la inmediata intervención de los responsables de la organización.

La Comisión de Carreras recibió la denuncia y, tras corroborar lo ocurrido, decidió anular el resultado de la prueba y aplicar la sanción contra el responsable. En la práctica, la medida recayó directamente sobre el entrenador y jockey del ejemplar JYT Generala.

El reglamento del Hipódromo prohíbe de manera expresa el uso de elementos que impliquen maltrato animal o que alteren el desarrollo normal de la competencia. La utilización de una picana eléctrica es considerada una práctica que vulnera la integridad de los caballos y afecta la transparencia deportiva.

La sanción busca enviar un mensaje claro a todo el ambiente hípico: preservar la salud de los animales y garantizar la igualdad de condiciones en cada carrera son prioridades innegociables.