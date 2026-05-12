Un jabalí atacó a un trabajador rural en Lavalle y crece la preocupación en la zona

Un trabajador rural resultó herido tras ser atacado por un jabalí salvaje en el departamento de Lavalle, mientras realizaba tareas de riego en una finca ubicada detrás de la comisaría de de Jocolí. El episodio encendió nuevamente la alarma entre puesteros y productores rurales, quienes aseguran que la presencia de estos animales es cada vez más frecuente en el norte de Mendoza.

El hecho ocurrió el pasado 5 de mayo y, según relataron testigos, el hombre se encontraba trabajando acompañado por varios perros cuando los animales comenzaron a ladrar de manera insistente entre los algarrobos del campo.

De acuerdo con el relato de la víctima, al acercarse para verificar qué ocurría, el jabalí salió repentinamente de entre la vegetación y lo embistió violentamente, provocándole heridas de consideración en la zona de la ingle.

El trabajador logró escapar herido hasta un puesto cercano para pedir ayuda mientras perdía sangre. Inicialmente, fue trasladado al Hospital Sícoli y luego derivado al Hospital Central, donde recibió atención médica y quedó internado.

Según indicaron desde Fauna de Mendoza, el hombre debió ser suturado con aproximadamente diez puntos y actualmente se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, uno de los perros que lo acompañaba permanece en estado delicado tras haber sido atacado también por el animal.

Investigan si el hecho ocurrió durante una caza ilegal

Aunque la víctima aseguró que estaba trabajando en la finca, las autoridades analizan distintas hipótesis sobre el episodio. Desde el Departamento de Fauna Silvestre señalaron que las características del caso coinciden con situaciones vinculadas a la caza ilegal de jabalíes con perros, una práctica prohibida en Mendoza.

Especialistas explicaron que, habitualmente, los perros comunes suelen huir ante la presencia de un jabalí. Sin embargo, los perros utilizados para caza tienden a enfrentarlos o acorralarlos, lo que provoca la reacción defensiva del animal. “El jabalí normalmente escapa. Ataca cuando se siente hostigado o encerrado”, explicaron desde el organismo provincial.

Tras el ataque, vecinos y puesteros de la zona manifestaron preocupación por la creciente aparición de jabalíes salvajes en áreas productivas y aseguraron que ya no se trata de hechos aislados.

Según denunciaron, los animales ingresan frecuentemente a fincas y puestos rurales, donde ya habrían atacado a caballos, perros y otros animales. “Nosotros no podemos entrar armados al campo, pero los jabalíes sí entran y atacan”, expresó uno de los trabajadores rurales consultados.

Además, cuestionaron la falta de respuestas rápidas frente a una problemática que, aseguran, se repite desde hace tiempo en distintas zonas del norte provincial.

Qué hacer ante la presencia de un jabalí

Desde el Departamento de Fauna Silvestre recordaron que el jabalí europeo es un animal invasor y potencialmente peligroso, especialmente cuando se siente amenazado. Los especialistas recomendaron evitar enfrentarlo, no acorralarlo y alejarse lentamente del lugar para evitar ataques.

También explicaron que algunos ejemplares pueden superar los 150 kilos, sobre todo cuando se cruzan con cerdos domésticos, lo que incrementa considerablemente su fuerza y peligrosidad.

Ante situaciones de emergencia o presencia reiterada de estos animales, las autoridades solicitaron comunicarse al 911, donde se activa el protocolo conjunto entre Policía Rural y el área de Fauna Silvestre.