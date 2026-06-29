Un incendio destruyó un café en Uspallata

El lugar había sido inaugurado hace nueve meses. Bomberos apuntan a un desperfecto en las calderas como posible origen del fuego.

Un voraz incendio redujo a cenizas al café “El Forastero”, ubicado en la intersección de la Ruta Nacional 7 y Ejército de los Andes Sur, en pleno corazón de Uspallata. El siniestro ocurrió en la madrugada de este lunes 29 de junio y generó conmoción entre vecinos y turistas que solían frecuentar el local, inaugurado apenas nueve meses atrás.

De acuerdo con el reporte oficial, el fuego comenzó alrededor de las 4:30 AM y rápidamente consumió la estructura del comercio. El llamado de emergencia ingresó a la línea 911 a las 4:56, lo que permitió la llegada inmediata de dotaciones de Bomberos Voluntarios de Uspallata y efectivos de la Policía de Mendoza. Afortunadamente, no se registraron clientes ni empleados en el interior del establecimiento.

El propietario, Rodrigo Rubén Molina, de 57 años, debió ser asistido por personal médico debido a la inhalación de monóxido de carbono, aunque su cuadro no revestía gravedad. “Se encontraba en el lugar cuando comenzaron las llamas y fue atendido de inmediato por los equipos de emergencia”, detallaron fuentes policiales.

Las primeras pericias apuntan a un desperfecto en las calderas como posible origen del fuego. La fiscal de turno, Dra. Tramontana, ordenó la intervención de especialistas para determinar con precisión las causas. “La hipótesis inicial es que el incendio se habría iniciado en el sector de calefacción, pero aún restan los informes técnicos”, señalaron desde Bomberos.

El operativo incluyó el corte parcial de la Ruta 7, principal vía de conexión hacia Chile, lo que generó demoras en el tránsito durante varias horas. Las autoridades solicitaron circular con extrema precaución debido a la presencia de vehículos de emergencia y la reducción de calzada.

El local había abierto sus puertas en octubre de 2025 y rápidamente se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad local y los visitantes que recorren la cordillera. Su ubicación estratégica lo hacía un sitio de referencia para quienes viajaban hacia el Paso Internacional Cristo Redentor. “Era un lugar muy querido, siempre lleno de vida. Es una pérdida enorme para Uspallata”, lamentó un vecino en declaraciones a medios locales.

Las imágenes del incendio, difundidas en redes sociales, mostraron la magnitud de las llamas y la columna de humo visible desde varios kilómetros. El hecho generó una ola de mensajes de apoyo hacia el propietario y su familia, con pedidos de reconstrucción del emprendimiento.

La tragedia reabre el debate sobre la seguridad en locales gastronómicos y la necesidad de controles periódicos en sistemas de calefacción y calderas. Especialistas en prevención de riesgos recuerdan que las inspecciones técnicas son fundamentales para evitar siniestros de este tipo, especialmente en zonas de montaña donde las bajas temperaturas obligan a un uso intensivo de estos equipos.