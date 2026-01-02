Un hombre murió tras un accidente en solitario en la Costanera

Un accidente de tránsito en la Costanera terminó de manera fatal este viernes por la tarde en Guaymallén. Un motociclista de 45 años perdió el control de su rodado, cayó violentamente y fue encontrado sin vida dentro de una acequia.

Un hombre murió tras protagonizar un accidente vial en solitario sobre la Costanera, en el departamento de Guaymallén, durante la tarde de este viernes. De acuerdo a la información oficial del Ministerio de Seguridad, el siniestro ocurrió alrededor de las 15.30, a unos 100 metros al sur de calle Matienzo, cuando una motocicleta Bajaj Rouser NS 400 cc circulaba por la Costanera en sentido sur–norte.

Por razones que aún se intentan esclarecer, el conductor perdió el dominio del rodado, cayó sobre la calzada y terminó dentro de una acequia, donde fue hallado sin signos vitales por el personal policial que arribó al lugar tras un llamado al 911.

La víctima fatal fue identificada como Pedro Gómez, de 45 años. En la motocicleta viajaba también una mujer de 44 años, quien fue asistida en el lugar por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Según el parte médico preliminar, la acompañante presentaba escoriaciones varias y no fue necesario su traslado de urgencia a un hospital.

Efectivos de la Comisaría 31ª trabajaron en la escena junto a personal de emergencias y peritos viales. El tránsito se interrumpió de manera parcial, pero fue liberado.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén, que investiga la mecánica del accidente para determinar qué provocó la pérdida de control de la motocicleta y el desenlace fatal.