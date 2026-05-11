Un hombre en grave estado tras chocar contra un contenedor en Las Heras

El accidente ocurrió de madrugada en la esquina de Olascoaga y Neuquén. Bomberos trabajaron para rescatar al conductor que quedó atrapado en su camioneta y fue trasladado al Hospital Central con politraumatismos graves. La Delegación Vial Gran Mendoza investiga las causas del siniestro.

En las primeras horas del lunes, un conductor de 36 años sufrió un violento accidente en el departamento de Las Heras, cuando su camioneta impactó, aparentemente en solitario, contra un contenedor de residuos ubicado en plena calzada. El hecho se registró alrededor de las 4:50 en la intersección de Olascoaga y Neuquén, una zona urbana con tránsito habitual incluso en horarios nocturnos.

El vehículo involucrado fue una Renault Duster blanca, que tras el choque quedó con severos daños en su parte frontal. El conductor, quedó atrapado entre los hierros retorcidos, lo que obligó a la intervención inmediata de los Bomberos del Cuartel Central, quienes utilizaron herramientas hidráulicas para liberarlo.

Una vez rescatado, el hombre fue asistido por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladado de urgencia al Hospital Central. Según fuentes médicas, ingresó con politraumatismos graves, aunque familiares señalaron que estaba consciente al momento del traslado, lo que genera expectativa sobre su evolución.

La Delegación Vial Gran Mendoza inició las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro. Entre las hipótesis se analizan la falta de visibilidad, el estado de la calzada y la ubicación del contenedor, factores que podrían haber influido en el desenlace. No se descarta que el conductor haya perdido el control del vehículo por razones aún no establecidas.

En los últimos meses, Las Heras ha sido escenario de varios accidentes viales ocurridos en horarios nocturnos, algunos con consecuencias fatales. Las autoridades locales han reforzado los controles de tránsito, pero los siniestros continúan siendo una problemática recurrente que afecta a la comunidad.

Se espera que en las próximas horas el Hospital Central emita un parte médico oficial sobre el estado de salud del conductor. Mientras tanto, el hecho genera conmoción en la zona y reabre la discusión sobre la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en las calles de Las Heras.