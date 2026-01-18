Un hombre de 78 años quería cruzar la cordillera a caballo, se descompensó y debió ser rescatado

El operativo de emergencia se desplegó en la zona del Manzano Histórico, donde personal especializado logró asistir al adulto mayor y trasladarlo en helicóptero hasta un centro de salud mendocino, donde permanece bajo observación médica.

Un operativo de emergencia se desplegó en la zona del Manzano Histórico, en Tunuyán, luego de que un hombre de 78 años, oriundo de Posadas, Misiones, se descompensara mientras realizaba una travesía a caballo hacia Chile junto a un grupo.

El episodio ocurrió en el Refugio de la Cruz, donde el adulto mayor quedó bajo resguardo durante la noche tras presentar síntomas de dificultad respiratoria y mareos. Personal de la Patrulla de Rescate tomó conocimiento de la situación y organizó un desplazamiento inmediato hasta el lugar para asistirlo.

Una vez en contacto con la víctima, los efectivos iniciaron la evacuación y lograron descenderlo hasta la base. Desde allí, fue trasladado en el helicóptero Halcón 1 hacia el helipuerto, donde una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo derivó al Hospital Central.

En el centro asistencial, el paciente fue examinado por el médico de guardia, quien diagnosticó un cuadro de Mal Agudo de Montaña (MAM). Además, se confirmó que el hombre posee antecedentes de hipertensión arterial, lo que agravó su estado y generó episodios de mareos y complicaciones respiratorias.

Fuentes oficiales señalaron que el paciente permanece en observación, bajo seguimiento clínico, mientras se evalúa su evolución. “La prioridad fue estabilizarlo y garantizar un traslado seguro hasta un centro de alta complejidad”, destacaron desde la Patrulla de Rescate, subrayando la coordinación entre las distintas áreas de emergencia.

El mal de montaña es una afección que puede presentarse incluso en personas con experiencia, y suele manifestarse con síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas y dificultad para respirar.

Este caso vuelve a poner en foco los riesgos de las travesías en la cordillera mendocina y la necesidad de respetar las recomendaciones médicas y de seguridad. Las autoridades insisten en que quienes realicen actividades en zonas de altura deben estar atentos a los signos de descompensación y solicitar ayuda de inmediato para evitar consecuencias graves.