Un hombre de 76 años murió en un incendio en su vivienda en Tunuyán

El fallecido padecía EPOC y utilizaba oxígeno domiciliario. Se presume que el fuego podría haberse originado por el hábito de fumar dentro del inmueble, lo que ya había provocado incidentes previos según sus familiares.

Un hombre de 76 años falleció este miércoles por la mañana en Colonia Las Rosas, Tunuyán, luego de que se desatara un incendio en su vivienda ubicada sobre calle Tabanera s/n, en inmediaciones de la Ruta Provincial N.º 92. El hecho ocurrió alrededor de las 8 y generó un amplio operativo de emergencia.

El aviso ingresó a la línea 911 y rápidamente se desplazó al lugar personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), junto con Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios. Al arribar, constataron el foco ígneo y comenzaron las tareas de control para evitar que las llamas se propagaran.

La víctima padecía EPOC y utilizaba oxígeno domiciliario. Según informaron familiares, el hombre tenía el hábito de fumar dentro de la casa, lo que habría generado situaciones de riesgo en ocasiones anteriores. “Ya habían ocurrido otros incendios menores vinculados al cigarrillo”, señalaron allegados, lo que refuerza la hipótesis de que el fuego se originó por esa práctica.

El uso de oxígeno medicinal en combinación con fuego abierto representa un peligro extremo. Especialistas en seguridad domiciliaria remarcan que “la presencia de oxígeno aumenta la posibilidad de que cualquier chispa se convierta en un incendio de gran magnitud”. Por eso, insisten en la necesidad de campañas de prevención dirigidas a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas.

Como consecuencia del siniestro, el hombre falleció en el lugar. Bomberos continuaron trabajando en la zona para extinguir por completo las llamas y se dio intervención a Policía Científica, que realizará las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del incendio.

En la investigación interviene la Ayudante Fiscal, Dra. Secondini, quien dispuso las medidas de rigor y la recolección de pruebas.