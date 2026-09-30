Un hombre de 29 años falleció tras chocar en su moto contra un auto en pleno centro de Las Heras

El joven circulaba en una moto de 650 cc cuando chocó contra un Chevrolet Aveo en la intersección de Independencia y Democracia. Fue trasladado al Hospital Central, donde falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Un joven motociclista de 29 años murió tras protagonizar un siniestro vial con un automóvil este martes en el departamento de Las Heras. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Independencia y Democracia y la víctima falleció horas después en el Hospital Central.

El joven circulaba a bordo de una motocicleta Keller de 650 cc cuando colisionó con un Chevrolet Aveo conducido por otro joven de 22 años.

De acuerdo con la mecánica del accidente aportada por testigos, el automóvil circulaba por calle Independencia de este a oeste y, al intentar girar hacia el sur, fue impactado en su sector trasero derecho por la motocicleta, que avanzaba en sentido contrario.

El motociclista fue trasladado al Hospital Central

Como consecuencia del choque, el motociclista sufrió graves lesiones y recibió asistencia en el lugar por parte del personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado al Hospital Central, donde debió ser intubado. Horas más tarde, desde el centro asistencial informaron que el médico de guardia constató su fallecimiento.

En tanto, al conductor del Chevrolet Aveo se le realizó un dosaje de alcoholemia que arrojó resultado negativo. La prueba al motociclista no pudo llevarse a cabo debido a su estado de salud.

Personal policial y de Tránsito Municipal trabajó en el lugar para intervenir en el siniestro y realizar las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el choque y determinar las eventuales responsabilidades.