Un hombre alcoholizado de 70 años chocó contra un poste en Ciudad

Un hombre de 70 años protagonizó un fuerte siniestro vial durante la mañana de este lunes en la intersección de las calles Mitre y Videla Correa, en Ciudad de Mendoza. El conductor perdió el control de su Fiat Palio, impactó contra un poste de luz y sufrió golpes en una pierna. Según manifestó, se había quedado dormido mientras conducía y el test de alcoholemia dio positivo.

El accidente ocurrió minutos después de las 8, en una intersección transitada de la capital mendocina. Por motivos que se investigan, el vehículo terminó sobre la plazoleta Pocho Sosa, con importantes daños en la parte frontal y en la parte trasera.

De acuerdo con el testimonio del conductor, el hombre trabaja como personal de seguridad en un galpón ubicado en la zona del Corredor del Oeste. Según relató, se quedó dormido al volante y cruzó la intersección sin poder evitar el impacto.

El hombre fue asistido en el lugar y, de acuerdo con la información brindada en el móvil de Noticiero 9, se encontraba en buen estado general y solo había sufrido golpes en una pierna, sin lesiones de gravedad.

El test de alcoholemia dio positivo

Además de los daños ocasionados por el choque, el conductor confirmó que el test de alcoholemia realizado en el lugar dio positivo. Durante el reporte televisivo se indicó que el propio hombre había manifestado que el resultado rondaba un gramo de alcohol por litro de sangre, aunque no se precisó oficialmente la cifra.

El impacto provocó importantes destrozos en el Fiat Palio dorado: la parte delantera quedó prácticamente destruida, se rompió el vidrio trasero y el caño de escape se desprendió. El poste de luz contra el que chocó también quedó afectado.

El tránsito en la zona

Tras el siniestro, se aguardaba la llegada de una grúa para retirar el vehículo y realizar la limpieza de la calzada, donde habían quedado numerosos vidrios producto del impacto.

Pese a los daños, la circulación en la intersección de Mitre y Videla Correa se mantenía fluida durante el operativo.

El choque ocurrió en una mañana marcada por varios siniestros viales en la Ciudad de Mendoza, uno de ellos fatal. En este caso, pese a la violencia del impacto y al resultado positivo del test de alcoholemia, el conductor no sufrió heridas de gravedad.