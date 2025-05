Un fin de semana otoñal ideal en Mendoza: temperaturas agradables y tiempo estable

El fin de semana llega con temperaturas otoñales y tiempo mayormente estable. El domingo podría presentar algo de inestabilidad con vientos del sudeste y lluvias aisladas.

No es lo mismo el otoño en Mendoza, dice la canción escrita por Jorge Sosa y compuesta por Damián Sánchez (interpretada por mercedes Sosa y Pocho Sosas tantísimas veces). Y es verdad. El otoño en Mendoza es distinto, tiene una calidez y unos colores que son dignos de agradecer y disfrutar.

El primer fin de semana de mayo llega con temperaturas otoñales perfectas para disfrutar al aire libre. Aunque el cielo estará algo nublado, el clima se mantiene estable, con mañanas frescas y tardes templadas.

Este sábado 3 de mayo, Mendoza amanece con un aire fresco pero a medida que avanza el día, la temperatura se tornará muy agradable. Con una mínima de 11°C y una máxima de 24°. Habrá vientos leves desde el noreste.

Para el domingo 4 de mayo, las condiciones seguirán similares, con una mínima de 12°C y una máxima de 25°C. No obstante, el viento cambiará al sudeste y podría ganar intensidad, generando cierta inestabilidad, con posibles lluvias aisladas.

Este fin de semana, bien otoña, ofrece mañanas frescas y tardes templadas, una oportunidad perfecta para aprovechar la belleza de nuestra provincia.