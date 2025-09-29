Un enorme socavón sorprendió a los conductores en el Acceso Sur de Luján de Cuyo: 8 vehículos afectados y corte total del tránsito 

Un socavón en el Acceso Sur de Luján de Cuyo obligó a interrumpir el tránsito en ambos sentidos. Al menos ocho vehículos resultaron dañados por el hundimiento del pavimento causado por la rotura de un colector cloacal. Las autoridades municipales trabajan en un bypass de emergencia y advierten que la reparación demandará varios días.

Un verdadero caos vial se desató este lunes en el Acceso Sur de Luján de Cuyo, donde un socavón de gran magnitud se abrió en plena traza de la Ruta Nacional 40, a la altura de calle Carrodilla. La falla, provocada por la ruptura de un colector cloacal, dejó como saldo al menos 8 vehículos afectados y obligó a interrumpir totalmente la circulación en ambas direcciones.

Según informó la Municipalidad de Luján de Cuyo, el corte del tránsito se adoptó de forma preventiva para evitar accidentes y permitir que las cuadrillas municipales y provinciales avancen con los trabajos de reparación. El corte impacta de lleno en uno de los corredores más utilizados por el tránsito pesado y por quienes ingresan diariamente a la Ciudad de Mendoza.

“Volamos con el auto, fue un milagro que no pasara una tragedia”, relató uno de los conductores que se vio sorprendido por el hundimiento en la calzada. Su vehículo sufrió daños en la dirección, mientras que otros automovilistas denunciaron roturas en neumáticos y tren delantero. “Si en ese momento pasaba una moto, estaríamos hablando de otra cosa”, advirtió otro testigo.

Desde el municipio confirmaron que el hundimiento se originó en un colector cloacal de 60 metros lineales que atraviesa el Acceso Sur. “Estamos aplicando todos los recursos disponibles para resolver la emergencia. Instalamos un bypass de emergencia que permitirá restablecer la circulación provisoria, pero la obra de reparación completa llevará varios días”, explicó el secretario de Aguas de Luján de Cuyo, Martín Del Pópolo.

La magnitud del daño obliga a intervenir sobre ambas manos de la ruta. En principio, los equipos trabajarán en un carril mientras se habilita el otro con desvíos controlados, a fin de mantener la conectividad vial en esta arteria estratégica del Gran Mendoza.

Las autoridades recomiendan a los conductores utilizar vías alternativas, circular con extrema precaución y prever demoras en los accesos hacia el sur y hacia la capital mendocina.

Mientras tanto, personal de tránsito de Luján de Cuyo y Godoy Cruz continúa asistiendo a los automovilistas en los desvíos y coordinando la circulación hasta que finalicen las tareas.