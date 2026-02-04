Un docente mendocino fue internado de urgencia en grave estado en Chile y su familia solicita ayuda para afrontar los costos médicos

El hombre de 39 años sufrió una septicemia tras ingerir un molusco contaminado durante sus vacaciones en Chile. La infección avanzó rápidamente y debió ser reanimado de urgencia en Valparaíso, donde permanece en terapia intensiva.

Un docente mendocino de 39 años permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Valparaíso, Chile, tras haber contraído una septicemia durante sus vacaciones. Su familia lanzó un pedido de ayuda para poder afrontar los elevados costos médicos y concretar el traslado a la provincia.

El paciente es Daniel Simonetti, quien habría ingerido un molusco contaminado que desencadenó el cuadro infeccioso. Los primeros síntomas aparecieron el sábado, con un fuerte malestar general que rápidamente se agravó en pocas horas. La situación derivó en una severa deshidratación y obligó a su inmediata internación. Ya en el hospital, Simonetti se descompensó y debió ser reanimado para lograr su estabilización.

Según informaron sus allegados, en los últimos días el docente mostró una leve mejoría, aunque su estado continúa siendo delicado. Los médicos esperan los resultados de los estudios para determinar con precisión el tipo de bacteria que provocó la infección y definir el tratamiento más adecuado.

La familia y amigos iniciaron una campaña solidaria para cubrir los gastos médicos y facilitar el regreso de Simonetti a Mendoza. Para quienes deseen colaborar, se habilitó el alias SIMO.AYUDA.MP, a nombre de Gina Luco.