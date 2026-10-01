Un día fresco, Zonda y lluvia: el tiempo para Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que este jueves bajara algo la temperatura. Para mañana se espera Zonda por la tarde y lluvias por la noche.

El pronóstico para Mendoza tiene varios fenómenos en poco tiempo. Este jueves, soplará viento del noreste y bajará algo la temperatura dejando, sobre todo, una mañana fresca. En tanto para mañana se espera viento Zonda que puede soplar en el llano, aumento de temperatura, la máxima llegaría a 30 grados y por la noche lluvias.

¿Cómo estará este jueves 01-10-2026?

Este jueves habrá nubosidad variable con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 10°C

Viernes 02-10-2026

El viernes estará algo nublado con ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y el llano. Inestable hacia la noche con tormentas.

Máxima: 30°C | Mínima: 9°C

Sábado 03-10-2026

Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 11°C

Domingo 04-10-2026

Parcial nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 9°C