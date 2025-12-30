Un departamento de Mendoza autoriza el cultivo de cannabis

Las Heras sacó una ordenanza que establece un marco regulatorio para la habilitación de viveros y zonas de cultivo de cannabis con fines medicinales, científicos e industriales

La Municipalidad de Las Heras aprobó la Ordenanza 60/2025, que marca un paso clave en la regulación del cannabis medicinal, científico e industrial en Mendoza. La iniciativa se enmarca en la adhesión a la Ley Nacional 27.350 y a la Ley Provincial 9.617, que reconocen el valor terapéutico y productivo de la planta, promoviendo un acceso seguro y controlado.

El proyecto, impulsado por el concejal José María Villavicencio, busca garantizar la habilitación de viveros y zonas de cultivo bajo estrictos parámetros de trazabilidad, transparencia y control sanitario. “El Estado debe acompañar con políticas públicas que aseguren un desarrollo responsable y regulado”, expresó Villavicencio al presentar la propuesta.

La ordenanza crea el Registro Municipal de Viveros y Zonas de Cultivo de Cannabis, que funcionará en coordinación con el registro provincial. Este sistema permitirá mantener actualizada la información sobre los proyectos autorizados, asegurando un seguimiento constante y evitando desvíos hacia usos no permitidos.

La Dirección de Planificación Urbana será la encargada de definir las áreas aptas para el cultivo, considerando criterios de uso del suelo, seguridad, sustentabilidad ambiental y compatibilidad con las actividades circundantes. “La regulación local es clave para ordenar el territorio y garantizar que el cannabis se produzca en condiciones seguras”, señaló la especialista en políticas públicas de salud, Carolina Gaillard, en declaraciones recientes.

Además, la norma habilita al municipio a firmar convenios de cooperación con universidades, organismos científicos y organizaciones civiles. El objetivo es fomentar la investigación, capacitación y control de los cultivos autorizados, siguiendo las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura. En este sentido, el médico e investigador del CONICET, Marcelo Morante, destacó: “La articulación entre municipios, provincias y Nación es fundamental para que el cannabis medicinal llegue a los pacientes con calidad y seguridad”.

La ordenanza también prevé la promoción de capacitaciones y programas de formación dirigidos a profesionales de la salud, productores y agentes públicos, consolidando un marco de conocimiento técnico que respalde el desarrollo de la actividad. El incumplimiento de las disposiciones podrá derivar en la suspensión o cancelación de habilitaciones, además de sanciones administrativas o penales.

Con un plazo de 90 días para su reglamentación, Las Heras se convierte en uno de los departamentos pioneros en avanzar hacia un modelo regulado y seguro para el cannabis medicinal y científico, abriendo la puerta a nuevas oportunidades de investigación y desarrollo industrial en la provincia.