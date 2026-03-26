Un corte agua programado afectará a varios sectores del Gran Mendoza

El próximo sábado 28 Aguas Mendocinas (Aysam) realizará dos intervenciones clave en la cámara de macro regulación de La Puntilla, dentro de un proyecto integral de optimización de la red de distribución. La obra impactará en el servicio de agua potable de más de 800.000 mendocinos.

La empresa Aguas Mendocinas (Aysam) informó que desde las 5 de la mañana del sábado 28 se pondrá en marcha un operativo de gran magnitud que incluye la instalación de una válvula mariposa en el acueducto DN 600 mm en la cámara seca Benegas y la colocación de dos compuertas en la cámara hexagonal de derivación del acueducto DN 1.100 mm.

Estas tareas forman parte de la etapa final de un plan de infraestructura hídrica que busca mejorar la eficiencia operativa y garantizar un mejor servicio en el Área Metropolitana.

El proyecto, con una inversión de 5,1 millones de dólares, se complementa con la colocación de 14 caudalímetros en puntos estratégicos de la red, como Palmares Valley, Benegas, Alto Godoy, Plaza Cioppo, Potrerillos, Luján II y La Puntilla. Estos dispositivos permiten monitorear en tiempo real el caudal de agua y optimizar la distribución en toda la zona.

El corte programado comenzará a las 5 am y se extenderá durante toda la jornada, afectando a distintos sectores del Gran Mendoza. Según informó Aysam, la normalización del servicio podría demorar hasta 48 horas en restablecerse de manera óptima, por lo que se recomienda a los usuarios tomar precauciones.

Zonas afectadas

Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita

Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste

Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11

Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11 Las Heras: zonas centro, oeste y norte

zonas centro, oeste y norte Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Carrodilla y Chacras de Coria

La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Carrodilla y Chacras de Coria Maipú: Coquimbito

La magnitud de la obra y el alcance del corte convierten a esta intervención en una de las más relevantes de los últimos años en materia de infraestructura hídrica en Mendoza. La empresa destacó que estas acciones son necesarias para garantizar un servicio más eficiente y seguro en el futuro.

Recomendaciones para los usuarios

Aysam pidió a la población almacenar agua en recipientes limpios antes del inicio del corte y hacer un uso racional del recurso durante la jornada. Se recomienda evitar consumos extraordinarios como riego o lavado de autos y priorizar el abastecimiento para necesidades básicas. Una vez restablecido el servicio, se aconseja dejar correr el agua unos minutos para eliminar posibles sedimentos.