Un conductor brasileño murió luego de volcar su auto en San Carlos

La víctima tenía 55 años y viajaba junto a una mujer de la misma nacionalidad que sufrió politraumatismos y fue asistida en el lugar.

Un trágico accidente vial se registró el martes en el departamento de San Carlos, Valle de Uco, cuando una camioneta Mitsubishi L200 con patente de Brasil volcó en el kilómetro 3253 de la Ruta Nacional 40, a la altura de Pareditas. El siniestro ocurrió alrededor de las 19.30 y dejó como saldo la muerte de su conductor.

De acuerdo con el parte oficial del Ministerio de Seguridad de Mendoza, el vehículo circulaba de sur a norte cuando, por motivos que aún se investigan, el hombre de 55 años perdió el control, se despistó y terminó con el rodado volcado sobre la banquina oeste. El conductor falleció en el lugar, mientras que su acompañante, una mujer de 53 años también oriunda de Brasil, sufrió politraumatismos y recibió atención médica en el sitio.

Efectivos de Policía Vial y personal de la Comisaría 18° trabajaron en el operativo para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes. Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias que derivaron en el vuelco.