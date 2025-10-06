¿Un cometa?: qué fue el fenómeno que sorprendió de madrugada e iluminó el cielo de Mendoza

El intenso destello que iluminó la madrugada del sábado en Mendoza fue provocado por un bólido, una roca espacial que ingresó a la atmósfera a gran velocidad. Especialistas explicaron que estos fenómenos son naturales y más comunes de lo que parece.

Durante la madrugada del sábado, un intenso destello volvió a llamar la atención de los mendocinos. El fenómeno fue registrado en videos de seguridad y observado desde distintos puntos del Gran Mendoza, convirtiendo la noche en día durante algunos segundos.

Según explicó el astrónomo y divulgador científico Walter García, se trató de un bólido, es decir, una roca espacial del tamaño aproximado de una manzana que ingresó a la atmósfera terrestre a velocidades que pueden superar los 100.000 kilómetros por hora.

“El cuerpo se desintegró en el aire generando varias explosiones consecutivas. La cuarta fue la más intensa, la que iluminó todo el cielo mendocino”, señaló García. Este tipo de eventos no son excepcionales: cada año miles de toneladas de polvo y fragmentos espaciales impactan contra la atmósfera, aunque la mayoría se desintegra antes de llegar al suelo.

El especialista explicó que, al ingresar a tanta velocidad, la fricción con la atmósfera genera energía cinética que se transforma en luz, calor y sonido, por eso se perciben los destellos y las explosiones. “Lo que comúnmente llamamos estrella fugaz es, en realidad, un simple grano de arena espacial”, detalló.

Respecto a si algún fragmento del bólido pudo haber caído a tierra, el astrónomo indicó que es difícil comprobarlo: “Siempre quedan restos, aunque la mayoría son muy pequeños o se evaporan. Solo si alguien encuentra una roca extraña y la analiza puede confirmarse que se trata de material espacial”.

Además, García precisó que este fenómeno podría estar relacionado con la lluvia de meteoros Oriónidas, activa entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre, cuando aumenta el ingreso de restos de cometas a la órbita terrestre.

Finalmente, el experto destacó que el mayor registro de estos eventos en los últimos años se debe, principalmente, a la proliferación de cámaras y teléfonos celulares, que permiten capturarlos con mayor facilidad.

“El cielo siempre nos ofrece estos espectáculos. Lo importante es entender que son fenómenos naturales, frecuentes, y que vale la pena observarlos con curiosidad y conocimiento”, concluyó García.