Alerta Amarilla por tormentas este viernes ¿a qué hora?

El departamento de Contingencias Climáticas de Mendoza emitió una Alerta Amarilla por tormentas en la provincia. Además, subirá fuertemente la temperatura.

El departamento de Contingencias Climáticas de Mendoza emitió una Alerta Amarilla por tormentas para este viernes 30 de octubre. Está Alerta rige para toda la provincia y las tormentas se darían durante la noche. Además, esta jornada será muy calurosa con una máxima cercana a los 31 grados.

¿Cómo estará este viernes 30-10-2026?

Este viernes habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura y tormentas hacia la noche, vientos leves del sudeste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 13°C

¿A qué hora se darían las tormentas?

Las tormentas llegarían por la noche, cerca de las 21

El sábado 31-10 siguen las lluvias

El sábado continuará parcial nublado con descenso de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 14°C

¿Qué pasa el domingo 1-11?

El domingo habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones hacia la noche. Tormentas en el sur provincial durante la tarde. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 13°C

El lunes 2-11 otra vez tormentas

El lunes estará parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Tormentas aisladas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 12°C

¿Cómo estará el martes 3-11?

El martes estará parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 14°C