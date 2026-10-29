Planazo gratis en Mendoza: Halloween con escape room, golosinas y premios tecnológicos para toda la familia

El Parque de la Familia será escenario de una celebración para disfrutar en familia el sábado 31 de octubre. Habrá música en vivo, juegos, una competencia de cosplay, entrega de golosinas y premios como tablets, parlantes y auriculares Bluetooth. Con entrada gratuita.

Llega el 31 de octubre y es casi imposible no pensar en fantasmas, monstros, disfraces, terror y muchos caramelos. Si bien no es una celebración que se festeje en argentina, en los últimos años cada vez más gente hace actividades en alusión a Halloween. Este sábado, el Parque de la Familia, en Las Heras, será escenario de una celebración pensada para compartir en familia.

Se acerca Halloween y Las Heras prepara una propuesta gratuita para quienes quieran sumarse a la celebración. El sábado 31 de octubre, el Parque de la Familia ofrecerá una tarde con actividades para chicos, jóvenes y adultos, que incluirá un escape room, stands temáticos, golosinas, música en vivo y una competencia de disfraces con premios tecnológicos.

La actividad se desarrollará de 18 a 21.30, con distintas propuestas pensadas para compartir en familia y disfrutar de una jornada ambientada en la tradicional celebración de octubre.

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Una de las principales atracciones será el escape room, una experiencia en la que los participantes deberán seguir pistas, resolver acertijos y superar distintos desafíos para descubrir qué ocurrió. “Ingresá a una experiencia llena de pistas, desafíos, secretos por descubrir. Formá equipo, resolvé los acertijos y comprobá si logran descubrir qué ocurrió”, adelantaron desde el municipio.

La propuesta buscará poner a prueba la creatividad y las habilidades de los participantes, que deberán trabajar en equipo para encontrar la solución al misterio.

Los niños también tendrán su espacio con el clásico Dulce o Truco. En uno de los stands del predio podrán acercarse con sus disfraces para retirar golosinas y recibir un número para participar del sorteo de una tablet.

Además, el parque contará con stands temáticos y distintas actividades relacionadas con Halloween.

La celebración también tendrá una pasarela de cosplay, en la que los participantes podrán lucir sus disfraces y caracterizaciones. La competencia entregará tres premios tecnológicos:

Primer puesto: una tablet.

una tablet. Segundo puesto: un parlante Bluetooth.

un parlante Bluetooth. Tercer puesto: auriculares vincha Bluetooth.

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La música también será parte de la jornada. La Orquesta de Cámara Juvenil interpretará en vivo canciones de películas que marcaron a distintas generaciones, para acompañar la celebración con una propuesta musical para toda la familia.

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La actividad será gratuita y se realizará en el Parque de la Familia, en Las Heras. Estos son los datos para tener en cuenta: