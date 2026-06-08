Un ciclista fue atropellado en Dorrego y debió ser trasladado en ambulancia

Un accidente vial ocurrió este lunes por la mañana generó preocupación en la intersección de Joaquín V. González y Cobos, en la localidad de Dorrego en Guaymallén. Un ciclista de 54 años fue atropellado por un automóvil y debió ser asistido en el lugar antes de ser trasladado en ambulancia.

El hecho ocurrió hace apenas unos minutos y movilizó a personal policial, tránsito y accidentología, además de vecinos de la zona que brindaron las primeras asistencias al hombre mientras aguardaban la llegada de la ambulancia.

En un primer momento hubo alarma debido a que trascendió la versión de que la víctima podía ser un menor de edad, aunque luego se confirmó que se trata de un hombre de 54 años, empleado municipal del departamento de Guaymallén.

Según las primeras informaciones, el ciclista circulaba por calle Cobos, mientras que un automóvil Renault Logan gris avanzaba por Joaquín V. González con dirección hacia el centro, cuando por motivos que aún se investigan se produjo el impacto.

A pesar del golpe, el hombre se encontraba en buen estado general y permaneció recostado sobre la calzada durante varios minutos por precaución, mientras era evaluado por personal médico. Posteriormente, fue derivado a un centro asistencial para controles.

El conductor del vehículo permaneció en el lugar tras el siniestro y colaboró con la asistencia del ciclista, mientras personal de tránsito trabajó en la señalización de la zona con conos para reducir riesgos y ordenar la circulación.

La bicicleta quedó tendida sobre el asfalto durante el operativo, aunque minutos después comenzó a normalizarse el tránsito en el sector. Las causas del accidente serán determinadas por las pericias correspondientes.