Un choque entre un auto y un camión en la Ruta 7 dejó a varias personas atrapadas y generó demoras en Luján de Cuyo

Un auto y un camión municipal colisionaron y una pareja quedó atrapada dentro del vehículo menor, lo que obligó a un importante despliegue de Bomberos, Policía y ambulancias.

Un choque entre un camión de la Municipalidad de Luján y un auto particular generó alarma este jueves a primera hora en la Ruta Nacional 7, en la zona de la destilería, en Luján de Cuyo. Como consecuencia del impacto, dos personas quedaron atrapadas dentro del automóvil y debieron ser rescatadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 8.20, a unos cuatro kilómetros al oeste de la Ruta Provincial 84, cuando un Fiat Cronos, en el que viajaba una pareja, colisionó con un camión municipal. Testigos que circulaban por el lugar alertaron de inmediato a los servicios de emergencia al advertir que los ocupantes del vehículo menor no podían salir por sus propios medios.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Luján, dotaciones de Potrerillos y del Cuartel Central, además de efectivos de la Policía de Mendoza y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Desde el Ministerio de Seguridad informaron que el conductor del camión manifestó que el impacto se produjo cuando ingresaba a la cantera Bianchi, ubicada sobre el costado sur de la ruta, momento en el cual fue embestido en su lateral derecho por el Fiat Cronos.

Las ambulancias del SEC asistieron en el lugar a la pareja que viajaba en el auto, quienes presentaban golpes y traumatismos producto del fuerte impacto. Posteriormente, fueron trasladados a un hospital para una evaluación más completa. El chofer del camión, en tanto, sufrió lesiones leves.