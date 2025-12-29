Un chileno se escapó de un control en Mendoza, dejó abandonada su camioneta y encontraron 152 cajas con pirotecnia

Un conductor de nacionalidad chilena evadió un control de Gendarmería Nacional en el corredor internacional hacia Chile, abandonó su vehículo en plena alta montaña y permitió el hallazgo de 152 cajas de pirotecnia ilegal.

Un conductor chileno se dio a la fuga al intentar evadir un control de Gendarmería Nacional, abandonó una camioneta en la zona de Los Penitentes y dejó al descubierto un importante cargamento de pirotecnia ilegal valuado en 119 millones de pesos.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata”, quienes intentaron detener un furgón de dominio chileno para una inspección de rutina. Sin embargo, el conductor ignoró las señales, escapó a gran velocidad y activó un operativo cerrojo en la zona de alta montaña.

Horas después, el vehículo fue localizado sin ocupantes en un sector cercano a Los Penitentes, sobre la Ruta Nacional 7. Por orden de la Justicia Federal, se dispuso el levantamiento de huellas, el secuestro del rodado y su traslado a la Sección Reforzada “Punta de Vacas”, donde se realizó una inspección exhaustiva en presencia de testigos.

Durante la requisa, los gendarmes hallaron 152 cajas con pirotecnia, mercadería que ingresó al país de manera ilegal y en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero. Según informaron fuentes oficiales, el cargamento fue valuado en 119 millones de pesos, tras el aforo realizado por personal de ARCA.

Este procedimiento no es un hecho aislado. Se trata del segundo operativo similar en diciembre sobre el mismo corredor vial hacia Chile. El pasado 3 de diciembre, en un control realizado en la misma ruta, se habían secuestrado 101 cajas de pirotecnia de contrabando, también transportadas de forma clandestina.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional indicaron que estos controles forman parte del operativo “Verano Seguro”, desplegado por la Agrupación XI Cuyo, con el objetivo de reforzar la seguridad en pasos fronterizos y prevenir delitos federales vinculados al contrabando.

Mientras continúa la investigación para identificar al conductor prófugo, la mercadería incautada quedó bajo custodia judicial.