Un camionero borracho con un cuchillo puso en peligro a su hija de 7 años en una discusión en una estación de servicio

El violento episodio ocurrió en Rodeo del Medio, Maipú, cuando un conductor alcoholizado desató disturbios en una estación de servicio. La menor quedó atrapada dentro del camión mientras su padre arrojaba un arma blanca. Fue rescatada y entregada a su madre.

Se vivió un hecho de gran tensión en una estación de servicio de Rodeo del Medio, departamento de Maipú. Un camionero en aparente estado de ebriedad protagonizó una discusión que terminó con su detención, luego de exhibir un cuchillo tipo carnicero en plena vía pública. La situación se agravó porque su hija de 7 años estaba sola dentro del vehículo y comenzó a llorar en medio del caos.

El incidente se registró en la intersección de Lateral Sur del Acceso Este e Isidro Maza, donde personal de seguridad privada intentaba contener al hombre, que portaba un palo gomero y mostraba una actitud agresiva. Al advertir la presencia policial, el sujeto arrojó el cuchillo dentro del camión, sin reparar en que su hija permanecía en la cabina.

Los efectivos priorizaron la integridad de la menor y verificaron que no hubiera otros elementos peligrosos en el interior del vehículo. La niña fue asistida y posteriormente entregada a su madre por el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Maipú, que intervino para garantizar su seguridad y evitar un desenlace más grave.

El camionero fue detenido por resistencia a la autoridad y el cuchillo quedó secuestrado como evidencia. La causa quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Maipú, que deberá determinar los cargos y avanzar en la investigación. El palo gomero también fue incautado durante el procedimiento.

Vecinos y testigos señalaron que la escena generó gran preocupación, especialmente por la presencia de la niña en el interior del camión. El llanto de la menor fue lo que alertó a los efectivos sobre la gravedad de la situación, que pudo haber terminado en una tragedia. La combinación de alcohol y conducción de vehículos de gran porte representa un riesgo significativo para la seguridad pública y exige medidas más estrictas de prevención.