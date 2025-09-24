Un camión volcó en Ruta 7: el conductor resultó ileso

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 1185, en Polvaredas. El camión volcó por un desperfecto mecánico, pero el conductor salió ileso y el tránsito fue restablecido tras el operativo.

Un impactante accidente vial se registró este miércoles alrededor de las 10.30 horas en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1185, en la zona de Polvaredas, antes del túnel 13.

El siniestro ocurrió cuando un camión Iveco, conducido por S.D.R., de 30 años, circulaba en dirección oeste-este y sufrió un desperfecto mecánico. La falla provocó que el conductor perdiera el control del rodado, que terminó volcando y desbarrancando al costado de la ruta.

Afortunadamente, el chofer viajaba solo y no sufrió lesiones, por lo que no fue necesario brindarle atención médica.

En el lugar trabajó personal de Policía Vial, que interrumpió momentáneamente la circulación en sentido este mientras se realizaban las tareas para remover el vehículo. Una vez despejada la zona, el tránsito fue restablecido con normalidad.