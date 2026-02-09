Un camión cargado con uvas volcó en la ruta 40 en Luján de Cuyo

Un camión que transportaba uva volcó este lunes por la tarde en Ruta 40, a la altura de Luján de Cuyo, tras perder una de sus ruedas traseras. El conductor dio negativo en el dosaje de alcohol y no sufrió lesiones, aunque el siniestro obligó a desviar el tránsito por la banquina.

Un camión protagonizó un siniestro vial este lunes por la tarde en Ruta Nacional 40, en el departamento de Luján de Cuyo, a pocos metros de la intersección con Ruta 7. El hecho ocurrió alrededor de las 13.15 y, pese a la espectacularidad del vuelco, no se registraron personas lesionadas.

Según la información oficial, el vehículo —un camión Dodge 600— circulaba de sur a norte por Ruta 40 cuando, tras cruzar el cruce con Ruta 7 y avanzar unos 100 metros, perdió una de sus ruedas traseras duales. Esta falla mecánica provocó que el conductor perdiera el control del rodado y terminara volcando sobre la calzada.

El camión quedó recostado sobre su lateral izquierdo, ocupando el carril lento, mientras que la carga que transportaba —uva— quedó esparcida sobre parte de la ruta, lo que obligó a implementar un operativo de tránsito.

Para garantizar la circulación, las autoridades dispusieron un bypass vehicular por la banquina este de Ruta 40, mientras se realizaban las tareas de limpieza y remoción del vehículo.

El conductor, un hombre de 39 años, fue sometido al dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo (0,00 g/L), y no presentó lesiones. En el lugar trabajó personal policial y de tránsito para ordenar la circulación y prevenir nuevos incidentes.