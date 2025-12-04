Un balneario único en medio de la montaña y a minutos de la ciudad

Con el inicio del verano, crece la elección de destinos cercanos que combinan naturaleza, descanso y aventura en un entorno accesible.

El verano mendocino ya se siente y, con él, la búsqueda de alternativas para disfrutar del calor sin necesidad de viajar demasiado lejos. Cada vez más familias y grupos de amigos eligen quedarse en la provincia y aprovechar sus paisajes, apostando al turismo local como una forma de descanso y conexión con la naturaleza.

La montaña y el río se convierten en protagonistas de esta temporada. Los escenarios naturales de Mendoza ofrecen aire puro, vistas imponentes y espacios ideales para pasar el día. En tiempos en que muchos optan por no salir de la provincia, los balnearios cercanos a la ciudad se consolidan como una opción accesible y atractiva.

Uno de los lugares más elegidos es el Parque de Agua Termal de Cacheuta, ubicado sobre la Ruta Provincial 82, a menos de una hora del centro mendocino. Rodeado por la precordillera y el río Mendoza, este balneario combina relax y diversión en un entorno único, pensado tanto para mendocinos como para turistas que buscan un plan distinto.

El complejo cuenta con más de diez piletas de distintas temperaturas, piletones de piedra, un río lento de 270 metros y toboganes para los más chicos. Además, dispone de quinchos y parrillas que permiten pasar la jornada completa en familia o con grupos de amigos. Todo en un ambiente seguro y rodeado de naturaleza.

En cuanto a los precios actualizados, la entrada general cuesta alrededor de $36.000 de lunes a viernes y $37.000 los fines de semana y feriados. Los menores de tres años ingresan gratis, mientras que los grupos grandes pueden acceder a descuentos especiales. También existen promociones online, como combos que incluyen gastronomía, beneficios 4×3 y rebajas del 15% en la compra anticipada.

Llegar es sencillo: en auto se tarda unos 45 minutos desde la ciudad de Mendoza, siguiendo la Ruta 82. Para quienes no cuentan con vehículo propio, varias agencias ofrecen excursiones organizadas que incluyen traslado ida y vuelta más la entrada. El transporte público hacia Cacheuta es limitado y no llega hasta la puerta del Parque, por lo que la opción más práctica sigue siendo contratar un servicio turístico o viajar en vehículo particular.

La recomendación oficial es comprar las entradas con anticipación, ya que el Parque maneja cupos diarios y suele agotarse en temporada alta. Con precios accesibles, promociones vigentes y un entorno privilegiado de montaña y río, el Parque de Agua Termal Cacheuta se consolida como una de las mejores alternativas para disfrutar el verano mendocino.