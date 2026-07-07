Un auto se incendió en pleno centro y generó temor

El siniestro ocurrió en calle Catamarca al 400, cerca de las 19.40, y obligó a la intervención de Bomberos y Policía. La propietaria del rodado, una mujer de 57 años, resultó ilesa y solo se registraron daños materiales parciales.

Un automóvil Fiat Uno se prendió fuego en la tarde del lunes en pleno centro mendocino, generando un fuerte susto entre quienes transitaban por la zona. El episodio se produjo alrededor de las 19.40 horas, cuando el vehículo se encontraba estacionado sobre calle Catamarca al 400, jurisdicción de la Comisaría 3°.

Al llegar al lugar, personal policial constató que el rodado presentaba llamas en el sector del motor. De inmediato se convocó a Bomberos, quienes lograron controlar la situación y evitar que el fuego se propagara hacia otros autos o viviendas cercanas.

Las pericias confirmaron que el incendio se originó por un desperfecto mecánico, descartando cualquier otra hipótesis. La propietaria, identificada, de 57 años, fue asistida en el lugar y no sufrió lesiones.

La Fiscalía de turno dispuso las actuaciones de rigor y se labraron las medidas correspondientes. Aunque el hecho no dejó víctimas, la escena generó gran conmoción en una zona céntrica donde la circulación vehicular y peatonal es constante.

Este tipo de incidentes refuerza la importancia de realizar controles periódicos en los sistemas eléctricos y mecánicos de los automóviles. Especialistas recomiendan portar un extintor homologado en cada vehículo para actuar de manera inmediata ante emergencias similares.