Un auto se incendió en el Acceso Este y generó demoras en el tránsito

Un auto se incendió en el Acceso Este, a la altura de Hospital Humberto Notti, y generó un importante operativo de Bomberos y Policía de Mendoza, además de demoras en el tránsito hacia la Ciudad.

Un auto se prendió fuego en el Acceso Este, en Guaymallén, y provocó importantes demoras en el tránsito durante la noche. El incidente generó un amplio operativo de emergencia que incluyó la intervención de Bomberos, Policía de Mendoza y preventores municipales.

El hecho ocurrió en la mano hacia la Ciudad de Mendoza, en las inmediaciones del Hospital Humberto Notti, una zona de alto tránsito vehicular.

Según se pudo observar en el lugar, un vehículo Volkswagen Gol gris comenzó a arder en plena calzada, lo que obligó a desplegar rápidamente un operativo para controlar las llamas.

Un camión de Bomberos de Godoy Cruz llegó al sitio e incluso debió ingresar en contramano para poder acceder al auto incendiado y sofocar el fuego.

Mientras tanto, efectivos de la Policía Vial de Mendoza trabajaron en la zona para ordenar la circulación y evitar mayores complicaciones, ya que el siniestro generó embotellamientos y demoras en el Acceso Este.

Además, personal de Preventores de Guaymallén y una grúa participaron del operativo para retirar el vehículo una vez controlado el incendio.

A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron personas lesionadas. Fuentes de Bomberos de Godoy Cruz confirmaron que los ocupantes del vehículo lograron salir a tiempo antes de que el auto quedara envuelto en llamas.

Debido al operativo y a las tareas para remover el vehículo siniestrado, las autoridades recomendaron circular con precaución por el Acceso Este en dirección al centro de Mendoza, ya que durante varios minutos se registraron reducciones de calzada y congestión vehicular.