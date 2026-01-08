Un auto cayó del Acceso Este luego de perder el control por la lluvia

La conductora fue asistida por el Servicio Coordinado de Emergencias y se encuentra fuera de peligro.

Una mujer que circulaba en dirección al centro por el Acceso Este perdió el control de su vehículo debido a la calzada mojada y terminó protagonizando un vuelco que generó gran preocupación en la zona de Guaymallén.

El hecho ocurrió a la altura de calle Cañadita Alegre, cuando la conductora de un Peugeot 208 impactó contra un poste de señalización y, tras el choque, el auto cayó más de cinco metros hacia un parque lindero. La magnitud del siniestro llamó la atención de transeúntes y otros conductores que circulaban por el lugar.

Según informaron fuentes policiales, la mujer fue asistida rápidamente por el Servicio Coordinado de Emergencias y trasladada con politraumatismos pero se encuentra fuera de peligro, lo que llevó alivio a familiares y testigos.

Las intensas lluvias en Mendoza durante la noche y la mañana complicaron la circulación en los principales accesos. La acumulación de agua en la calzada y la falta de visibilidad fueron factores determinantes en este episodio.

Este tipo de hechos reaviva el debate sobre la seguridad vial en días de lluvia. Especialistas recomiendan:

Reducir la velocidad

Mantener mayor distancia entre vehículos

Evitar maniobras bruscas para disminuir el riesgo de accidentes en rutas y accesos.

El Acceso Este es uno de los corredores más transitados de la provincia y, en condiciones climáticas adversas, suele convertirse en un punto crítico. La combinación de tránsito intenso y calzada resbaladiza aumenta las probabilidades de incidentes, como quedó demostrado en este caso.