Un árbol de gran tamaño cayó sobre dos autos en el estacionamiento de Casa de Gobierno

El ejemplar se desplomó este miércoles al mediodía en el playón ubicado sobre calle Peltier, en el ala sur del edificio. Un Volkswagen Polo quedó debajo del tronco y otro vehículo fue alcanzado por las ramas. No hubo personas heridas.

Un árbol de grandes dimensiones cayó sobre dos vehículos en el estacionamiento de la Casa de Gobierno de Mendoza durante el mediodía de este miércoles. El episodio ocurrió en el sector sur del edificio, sobre calle Peltier, y provocó importantes daños materiales en los autos que estaban estacionados en el lugar.

El ejemplar se desplomó sobre una línea de vehículos del playón oficial, utilizado habitualmente por funcionarios y personal del Ejecutivo provincial. Como consecuencia del impacto, un Volkswagen Polo gris quedó atrapado debajo del tronco principal, mientras que otro rodado sufrió daños por la caída de las ramas.

El árbol cayó de manera repentina en el estacionamiento ubicado en las inmediaciones del Barrio Cívico. Las imágenes del lugar muestran las dimensiones del ejemplar y los daños que provocó al desplomarse sobre los vehículos.

Además de afectar a los dos autos, el impacto alcanzó parte del sector verde y la vereda lindante al estacionamiento.

No hubo heridos por la caída del árbol

A pesar de la magnitud del episodio y de los daños ocasionados, no se registraron personas heridas. Hasta el momento, tampoco se informaron oficialmente las causas que provocaron la caída del árbol.