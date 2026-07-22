Escándalo en Gran Hermano: la millonaria deuda que dejó Sol Abraham antes de entrar a la casa

Mientras zafó por poco de la última eliminación tras vencer a Emanuel Di Gioia, salieron a la luz los graves problemas económicos de la participante. Cheques sin fondos, expensas impagas en Recoleta y cruces con sus vecinos.

Solange “Sol” Abraham atraviesa horas de máxima exposición tanto dentro como fuera de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. Tras salvarse en una ajustadísima placa frente a Emanuel Di Gioia, la jugadora quedó en el centro de un polémico informe periodístico que reveló la complicada situación económica que dejó antes de aislarse en el reality de las noches de El 9 Televida.

Según dio a conocer el panelista Pepe Ochoa en LAM (América TV), la participante acumula un importante saldo deudor en el edificio donde residía en el exclusivo barrio porteño de Recoleta.

Expensas millonarias, cheques sin fondos y conflicto con vecinos

La denuncia detalla que la deuda por gastos comunes de la propiedad asciende a un monto preocupante: “Las expensas son de un millón seiscientos mil pesos. Están a nombre de su ex, pero el usufructo de la propiedad está a nombre de Sol. Ahora viven ahí su hermana, su mamá y su hija”, detalló Ochoa en el ciclo de espectáculos.

El informe no solo apuntó al plano financiero, sino también a la convivencia dentro del consorcio. De acuerdo a testimonios brindados por los propios vecinos del edificio, Sol habría mantenido fuertes roces con empleados y encargados por requerir tareas fuera de sus horarios laborales.

“Quiso pagar las expensas con un cheque sin fondos y se armó un despelote con los vecinos. Lo venimos soportando hace meses: paga un mes y después deja de pagar varias cuotas”, expresó un habitante del inmueble sin ocultar su malestar.

Emanuel Di Gioia, el último eliminado del reality

A la par del revuelo mediático fuera del estudio, la competencia vivió una gala de eliminación de alta tensión. En una placa negativa que comenzó con seis nominados —Matías Hanssen, Sebastián “Cola”, Yanina Zilli, Yisela “Yipio” Pintos, Emanuel Di Gioia y Sol Abraham—, el público fue salvando a los participantes con menor porcentaje de votos en contra.

La definición final desembocó en un picante mano a mano entre Emanuel y Sol. Por decisión de la audiencia, Emanuel Di Gioia se convirtió en el 22º eliminado de la edición al recibir el 55,3% de los votos, frente al 44,7% que obtuvo la tucumana para continuar en carrera.

Entre lágrimas y abrazos con sus compañeros, el exparticipante de la edición 2011 se despidió visiblemente emocionado: “Fue un camino recorrido zarpado, gracias por ser parte de esto. Lo hago por mi hija, que es lo mejor que tengo y está afuera, así que ya gané”.

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